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الأهلي يؤكد للكاف أحقيته فى الاحتفاظ بكأس أبطال إفريقيا

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الأهلي يؤكد للكاف أحقيته فى الاحتفاظ بكأس أبطال إفريقيا الأهلي يؤكد للكاف أحقيته فى الاحتفاظ بكأس أبطال إفريقيا

أبلغ النادي الأهلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بأحقيته في الاحتفاظ بنسخة كاس بطولة دوري أبطال إفريقيا.

جاء ذلك بعد أن طالب الاتحاد الافريقى من الاهلى رد نسخة الكأس التى بحوزته لتسليمها الى الفريق الذى سيفوز بالبطولة هذا العام.

وكان الأهلي قد فاز باللقب أعوام 2008 و2012 و2013.

وأوضح الأهلي فيما أبرزه اتحاد الكرة في بيان رسمي أن لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تنص على أحقية النادي الفائز بالبطولة ثلاث مرات الاحتفاظ بنسخة كاس البطولة.

ويلعب الأهلي هذا الموسم في الكونفدرالية، وقد وصل للجولة النهائية ويصطدم ذهابا وإيابا بسيوي سبور الإيفواري.

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