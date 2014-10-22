الأهلي يطلب ملعبا بديلا لمباراته مع الأسيوطي

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا من النادي الأهلي لتغيير ملعب مباراة الفريق الأحمر مع الأسيوطي سبورت في الدوري المصري.

الأهلي يلتقي مع الأسيوطي يوم الأحد المقبل، على استاد أسمنت أسيوط.

لكن اتحاد الكرة كشف في بيان رسمي عن تلقيه طلبا يحمل توقيع علاء عبد الصادق مدير عام قطاع كرة القدم بالنادي الأحمر لتغيير الملعب.

وجاء في الخطاب "نظرا لضيق الوقت والتكاليف الواقعة على النادي من طيران وإقامة إلى جانب الإجهاد الواقع على اللاعبين من جراء السفر إلى الجونة لأداء مباراة الاسماعيلي ثم السفر إلى أسيوط نرجو التكرم بإيجاد البديل الأمثل لإقامة المباراة".

وكان الأهلي قد خسر في مباراة أمام الرجاء، ثم فاز على اتحاد الشرطة، وتعادل مع الإسماعيلي سلبيا في 3 مباريات خاضها بالدوري المصري حتى الآن.