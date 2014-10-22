اقتحام إسرائيلى جديد للأقصى.. والاتحاد الأوروبى يحدد «5 خطوط حمراء» للاستيطان

اقتحم 100 إسرائيلى على الأقل، بينهم عناصر من المخابرات وضباط شرطة، ساحات المسجد الأقصى على دفعات، عبر باب المغاربة، تحت حماية عناصر من الشرطة الإسرائيلية، فيما حذرت الجامعة العربية من مخططات إسرائيل لتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً.

وفيما نفى أوفير جندلمان، الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اعتزام الكنيست مناقشة قانون لتقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا، أكدت جامعة الدول العربية فى بيان أنها حذرت مراراً من هذا المخطط الذى يهدف إلى تقسيم وتهويد المسجد الأقصى المبارك.

وقالت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية إن الاتحاد الأوروبى حدد 5 خطوط «حمراء» تحذر إسرائيل من الاستمرار بنشاطها الاستيطانى فى الأراضى الفلسطينية، موضحة أن وثيقة أوروبية من المرتقب تسليمها إلى الحكومة الإسرائيلية، تحدد الخطوط الحمراء، تشمل أولاً بناء مستوطنة «جفعات همتوس»، أما الخط الأحمر الثانى، فهو تنفيذ المشروع الاستيطانى (E1) الذى يربط مستوطنة «معاليه أدوميم»، شرق القدس، مع القدس الغربية». وحددت الوثيقة البناء فى مستوطنة «هار حوما» على أراضى جبل أبوغنيم، جنوبى القدس، باعتباره الخط الأحمر الثالث، فى حين أن الخط الأحمر الرابع هو خطط إسرائيل لنقل 12 ألف بدوى بغير إرادتهم من مناطق إقامتهم فى القدس إلى بلدة جديدة فى غور الأردن، شرقى الضفة الغربية. أما الخط الأحمر الخامس فهو تغيير الوضع القائم فى المسجد الأقصى فى القدس الشرقية.