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إسبانيا توافق على إرسال 300 مدرب عسكري إلى العراق

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إسبانيا توافق على إرسال 300 مدرب عسكري إلى العراق إسبانيا توافق على إرسال 300 مدرب عسكري إلى العراق


> وافق مجلس النواب الإسباني ، بأغلبية ساحقة من الأصوات على إرسال 300 مدرب عسكري إلى العراق.

وأشار وزير الدفاع الإسباني بيدرو مورينيس ـ في تصريحات أوردها راديو “سوا” الأمريكي اليوم الأربعاء ـ إلى أن المدربين سيصلون إلى العراق قبل نهاية العام الحالي لتستغرق مهمتهم هناك نحو 6 أشهر، لافتا إلى أن تكلفة هذه العملية ستشكل قرابة 35 مليون يورو.

وأوضح مورينيس أن إرسال المدربين العسكريين سيكون إسهاما لمدريد في جهود التحالف الدولي لمواجهة تنظيم “داعش”، مشيرا إلى أن بلاده سمحت باستخدام مطاراتها لطائرات التحالف الذي يخوص عملياته بزعامة الولايات المتحدة ضد مسلحي التنظيم في العراق وسوريا.

أ ش أ

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