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تشابك بالأيدي بمؤتمر “العمالة الغير منتظمة” بنقابة الصحفيين

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تشابك بالأيدي بمؤتمر “العمالة الغير منتظمة” بنقابة الصحفيين تشابك بالأيدي بمؤتمر “العمالة الغير منتظمة” بنقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين

شهد مؤتمر العمالة الغير منتظمة، الذى عقد بنقابة الصحفيين، مساء الأربعاء، مشادات كلامية وصلت إلى حد تشابك بالأيدى بين الحاضرين، وذلك بعد إعلان أحد أعضاء نقابة العاملين بالبناء والأخشاب التابعة لإتحاد عمال إنسحاب النقابة المستقلة للبناء والأخشاب من المؤتمر، مما أثار غضب أعضاء النقابات المستقلة، وقاموا بطرده من القاعة، خوفًا من إفساد المؤتمر.

وشارك في المؤتمر، أعضاء من النقابة المستقلة، إلى جانب مشاركة المحامى ياسر منصور، جمعية الدفاع عن عمال مصر، عاطف مندى، رئيس جبهة العمال المفصولين، إضافة إلى طارق البحيرى وإسماعيل العشرى، ممثلين عن النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام.

المراسل – مارينا ميلاد

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