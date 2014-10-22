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شركة تاكسي بريطانية توفر سائقين بيضا لعملائها «خوفا من الإسلاميين»

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شركة تاكسي بريطانية توفر سائقين بيضا لعملائها «خوفا من الإسلاميين» شركة تاكسي بريطانية توفر سائقين بيضا لعملائها «خوفا من الإسلاميين»

قال رئيس شركة سيارات أجرة «تاكسي» بريطانية إن شركته ترسل سائقين بيض لعملائها بناء على طلبهم.

وحسب رئيس شركة «كار 2000» للتاكسي، ستيفان كامبل، الأربعاء، فإن هناك تزايدا في الطلب على السائقين البيض من قبل العملاء «خوفا من الإسلاميين»، وكانت صحيفة «جارديان» أول من تحدث عن هذا الموضوع.

وذكر كامبل أن «الشركة لا تخصص خدمة خاصة للسائقين البيض ولكن إذا اتصل أحد العملاء، وسأل: هل يمكن أن ترسلوا لي سائقا أبيض؟ فإننا نوفر له هذا السائق».

وأوضح كامبل أن «العملاء في منطقة روشديل يسألون في الغالب عن سائق من أبناء البلاد ويعنون بذلك سائقا أبيض رغم أن جميع السائقين الذين يعملون لدى الشركة مولدون في بريطانيا»، حسب كامبل، الذي أكد أنه غير موافق على هذه الطلبات «ولكن إذا لم أستجب لهذه الرغبات فسأفقد عملاء»، وأشار كامبل إلى أن شركتي تاكسي في المنطقة لا توظفان سوى السائقين البيض.

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