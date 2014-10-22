أخبار عاجلة

الأخبار - وزير التموين يتفقد توفير السلع الغذائية بمنظومة التموين الجديدة فى جولة بالقاهرة الكبرى -
هكذا يتم اختراق الفيس بوك واستخراج كلمة السر -
موقع إسرائيلي يكشف عن أسرار السجادة الحمراء التي فُرشت للسيسي بأمريكا -
بشرى سعيدة العلاوة في جيب الموظف قبل عيد المال وزيادة المعاشات اقتربت -
الأخبار - وزراء خارجية العرب يبحثون فى تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير -
الوزير وطاهر يتفقدان مشروعات تطوير الطرق بالإسماعيلية -
«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب -
عضو «الشئون العربية» عن هجوم «خان شيخون» بسوريا: «لا يُرضي عدوًا ولا حبيبًا» -
فيديو| شعبة الأسماك: التجار شماعة الحكومة .. والأزمة سببها التصدير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كاف ينتقد تصريحات بلاتيني حول موعد إقامة كأس الأمم الإفريقية

Google+ Print
كاف ينتقد تصريحات بلاتيني حول موعد إقامة كأس الأمم الإفريقية كاف ينتقد تصريحات بلاتيني حول موعد إقامة كأس الأمم الإفريقية

/أ ش أ/ انتقد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) على تدخله بشأن موعد إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة والمقرر إقامتها بالمغرب في مطلع العام المقبل.

وكان بلاتيني قد اكد انه من الضروري إعادة النظر بشأن إقامة البطولة في موعدها المقرر سلفا وهو في الفترة من 17 يناير إلى الثامن من فبراير المقبلين نظرا للطلب الذي تقدم به الاتحاد المغربي للعبة من أجل تأجيل البطولة بسبب انتشار وباء الإيبولا في مناطق عدة بالقارة الأفريقية.

ولكن الكاف أكد أن منظمة الصحة العالمية أو أي جهة أخرى لا ترى أن تأجيل البطولة أمرا ضروريا وأكد الكاف أن بلاتيني لا شأن له بهذا الأمر لأنه لا يجب أن يدلي برأيه في أمور خارج نطاق قارته.

وذكر الكاف، في بيان له الكاف بقيادة رئيسه عيسى حياتو يدعم دائما حرية التعبير بداخله مشيرا إلى أن الكاف يرفض تدخل أي آراء خارجية في شؤونه، وأشار البيان إلى أن اليويفا لم يوقف الأندية الأوكرانية من المشاركة في المسابقات رغم الوضع السياسي المتأزم في أوكرانيا ومقتل نحو 300 شخص في تحطم طائرة اثر إصابتها بصاروخ.

وخلص البيان الي ان الكاف يكرر تأكيده على الأهمية التي يوليها لاحترام سيادته وأنه لن يسمح لأي أحد بالتدخل في إدارة شؤونه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع