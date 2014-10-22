كاف ينتقد تصريحات بلاتيني حول موعد إقامة كأس الأمم الإفريقية

/أ ش أ/ انتقد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) على تدخله بشأن موعد إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة والمقرر إقامتها بالمغرب في مطلع العام المقبل.

وكان بلاتيني قد اكد انه من الضروري إعادة النظر بشأن إقامة البطولة في موعدها المقرر سلفا وهو في الفترة من 17 يناير إلى الثامن من فبراير المقبلين نظرا للطلب الذي تقدم به الاتحاد المغربي للعبة من أجل تأجيل البطولة بسبب انتشار وباء الإيبولا في مناطق عدة بالقارة الأفريقية.

ولكن الكاف أكد أن منظمة الصحة العالمية أو أي جهة أخرى لا ترى أن تأجيل البطولة أمرا ضروريا وأكد الكاف أن بلاتيني لا شأن له بهذا الأمر لأنه لا يجب أن يدلي برأيه في أمور خارج نطاق قارته.

وذكر الكاف، في بيان له الكاف بقيادة رئيسه عيسى حياتو يدعم دائما حرية التعبير بداخله مشيرا إلى أن الكاف يرفض تدخل أي آراء خارجية في شؤونه، وأشار البيان إلى أن اليويفا لم يوقف الأندية الأوكرانية من المشاركة في المسابقات رغم الوضع السياسي المتأزم في أوكرانيا ومقتل نحو 300 شخص في تحطم طائرة اثر إصابتها بصاروخ.

وخلص البيان الي ان الكاف يكرر تأكيده على الأهمية التي يوليها لاحترام سيادته وأنه لن يسمح لأي أحد بالتدخل في إدارة شؤونه.