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زيدان: ريال مدريد لم يكن في حاجة لضم سواريز

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زيدان: ريال مدريد لم يكن في حاجة لضم سواريز زيدان: ريال مدريد لم يكن في حاجة لضم سواريز

يرى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد ب أن النادي الملكي لم يكن في حاجة لضم الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة والذي انتقل إليه من ليفربول.

وضم برشلونة مهاجم ليفربول السابق الصيف الماضي مقابل 80 مليون يورو.

وقال زيدان في تصريحات أبرزتها ديلي ميل البريطانية "هناك دوما تقارير تربطنا بلاعبين كبار لكننا لم نتواصل مع ليفربول من أجل سواريز فلم نشعر أنه اللاعب الذي نحتاجه".

وأضاف "عندما يحتاج ريال مدريد لاعبا فإنه يعمل بشدة على جلبه لكن سواريز لم يكن اللاعب الذي نريده".

وأنفق ريال مدريد أكثر من 100 مليون يورو لضم الكولومبي جيمس رودريجز والألماني توني كروس من موناكو وبايرن ميونيخ على الترتيب.

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