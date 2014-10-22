براهيمي والعربي يتنافسان على لقب أفضل إفريقي في الدوري الإسباني

(إفي): ترشح كل من الجزائري ياسين براهيمي والمغربي يوسف العربي والكاميروني ستيفان مبيا لجائزة أفضل لاعب أفريقي بالليجا في الموسم الماضي، وفقا لما أعلنته اليوم رابطة الدوري الإسباني.

ويلعب العربي لجرانادا ومبيا لسيفيليا فيما انتقل براهيمي من النادي الأول نحو بورتو البرتغالي مطلع هذا الموسم.

وسيتم الاعلان عن الفائز، الذي سيختاره مستخدمو موقع الرابطة، في سهرة جوائز الليجا التي ستقام في 27 من أكتوبر الجاري.

وكان براهيمي (24 عاما) قدم موسما مميزا مع جرانادا سجل خلاله ثلاثة أهداف أحدهم في فوز الفريق الأندلسي على برشلونة الموسم الماضي.

من ناحيته كان العربي سجل الموسم الماضي 12 هدفا مع جرانادا في 36 مباراة، كانت كلها متنوعة: أربعة بالقدم اليمني ومثلها باليسرى ومثلها بالرأس.

ومن جانبه كان مبيا لاعبا أساسيا بالنسبة لسيفيليا الموسم الماضي في خط الوسط حيث كان مجهوده الوفير من ضمن أسباب تتويج النادي الأندلسي بالدوري الأوروبي.