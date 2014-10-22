العثور على جثة لاعب إنجليزي في أحد أنهار النرويج‎

قالت الشرطة النرويجية، اليوم الأربعاء، إن الجثة التي عثر عليها عند مصب أحد الأنهار، على مسافة 120 كيلومتراً إلى الشمال من العاصمة أوسلو، هي للاعب الوسط الإنجليزي توماس آندرو مورغان، المنتمي إلى نادي جيوفيك لين، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية بالنرويج.

وكان مورغان، 23 عامًا، اختفت آثاره مطلع الأسبوع الحالي.

وانتشل غواصون تابعون لقوات الإطفاء المحلية الجثة، أمس الثلاثاء، وتأكدت هوية صاحبها اليوم الأربعاء.

وتقول وسائل إعلام محلية، أن مورغان ولد وترعرع في النرويج لأبوين إنجليزيين.

ونقلت صحيفة فيستوبلاند أوبلاند أربيدربلاد عن الشرطة قولها في بيان “بدأت التحقيقات في الوفاة كما سيتم تشريح الجثة”.