صحيفة: النفقات العسكرية الروسية ستزيد 33% في 2015

ذكر الموقع الإلكتروني «روسيا ما وراء الخبر» التابع لصحيفة «روسيسكايا جازيتا» لسان حال الحكومة الروسية أن ميزانية الدولة الروسية لـ 2015 ستشهد زيادة النفقات على الدفاع الوطني بنسبة 33%، لتصل إلى 3.287 تريليون روبل، 82.7 مليار دولار، وبذلك سترتفع نسبة النفقات من 17.7 % إلى 21 % من إجمالي نفقات الميزانية العامة الروسية.

كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن في منتدى «روسيا تنادي» لجذب الاستثمارات الأجنبية، في أكتوبر الجاري، أن نحو 3 تريليونات روبل، 75.5 مليار دولار، من هذه الأموال سوف توجه إلى تحديث منشآت الصناعات الحربية، كما أعلن أن جزءا مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الروسي ستجري خصخصته وسيحول لاحقا إلى مؤسسات مساهمة وخاصة،

تجدر الإشارة أن سلع الاستهلاك المدني تشكل حوالي 25% حاليا من إنتاج منشآت الصناعة الحربية في روسيا .

ويرى مدير «مركز دراسات الإصلاحات الإقليمية» التابع لأكاديمية الاقتصاد الوطني والإدارة العامة لدى الرئاسة الروسية، ألكساندر ديريوجين، أن «الحصة الفعلية لنفقات الدفاع الوطني في روسيا تنمو باستمرار، حيث كان نصيب الاحتياجات الدفاعية في العام 2011 يعادل 2.8% من الناتج المحلي الاجمالي، وسيرتفع إلى 3.8 % في 2016».

وللمقارنة نشير إلى أن نفقات الدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية تبلغ 4.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، وفي بريطانيا 2.5%. مع العلم أن بريطانيا رصدت في تسعينيات القرن الماضي حوالي 4 % من ناتجها المحلي الإجمالي لهذه الاحتياجات.