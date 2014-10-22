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المانغو لأفضل تقشير للبشرة

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المانغو لأفضل تقشير للبشرة المانغو لأفضل تقشير للبشرة

الأربعاء 22-10-2014 20:01

هل فكرتِ يوماً بنوعية مقشر البشرة الذي تستخدمينه؟ فالبشرة الجميلة النضرة لن تتحقق إلا إذا كنت تهتمين بما تضعينه عليها.
ولأن مراحل العناية بالبشرة تنقسم إلى ثلاثة مراحل أولها التقشير، فلابد من التفكير بنوعية المقشر الذي تستخدمينه، وذلك من خلال التساؤل عن محتويات هذا المقشر، فمقشرات البشرة الجيدة هي التي لا تحتوي على مواد كيميائية في مكوناتها مع استبدالها بالمواد الطبيعية الفعالة والشهيرة في مجال تقشير البشرة كالخوخ والبندق والعسل.

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أما عن أفضل قناع طبيعي لتقشير البشرة فهو قناع المانغو مع زيت الزيتون والعسل،  حيث يعمل هذا المزيج الطبيعي الفعال على تطهير المسام بعناية، فزيت الزيتون يعمل على تليين الجلد، والسكر البني يعمل على تقشير البشرة بلطف، أما العسل فهو لتهدئة البشرة.
جربي هذا المقشر المميز من اليوم لتتمتع بشرتك بأولى خطوات العناية بها وهي التقشير على أكمل وجه:
1.خذي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر وامزجيها مع حبة مانغو صغيرة.
2.اخلطي المكونات سوياً حتى تحصلي على مزيج لين ولزج قليلاً.
3.طبقيه على بشرتك وهي رطبة غير جافة مع التدليك لمدة دقيقتين على المناطق التي تعاني من المشاكل كالبقع أو الاسمرار.
4.نظفي وجهك بالماء الدافئ ثم رطبيه فوراً.
5.يمكنك استخدام مرطبك الخاص لترطيب البشرة أو استبداله بماء الورد الطبيعي.

 

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سيدتي

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