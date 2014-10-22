ليونيل ريتشي: أنا لست والد كلوي كردشيان

بعد أن ضجّت وسائل الإعلام الأمريكية بخبر يُثير الشكوك حول نسب النجمة Khloé Kardashian الأخت الصغرى لنجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian، نتيجة الشبه الكبير بينها وبين المغني الأمريكي Lionel Richie، أكد الأخير أن Khloé ليست ابنته.

وقد انكشفت العلاقة الجنسية بين Lionel و Kris Jenner مؤخّراً وعلم بها و Robert Kardashian الذي توفي في أيلول من العام 2003، وكان متزوّجاً Kris حينها.

ولكن Lionel Richie نفى أن يكون والد Khloé Kardashian، في وقت أعلن أنه يعتبرها وأخواتها بمثابة بنات له، لأنه كان دائماً إلى جانبهن في طفولتهن.

وفي سياق متّصل، أكّد مصدر مقرّب من عائلة Kardashian أنّ علاقة Khloé بـ Sofia ابنة Lionel جيّدة للغاية، وأنهما يتقابلان دوماً؛ وهوما لم يكن يحدث في السابق.

يذكر أن Khloé Kardashian كانت قد علّقت على مسألة هوية والدها، قائلة ممازحة "لدي آباء كثيرون ورأسي يدور".