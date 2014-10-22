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الإعلام لا يتعرّف على رينيه زيلويغر لشدة تغيّر ملامحها

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الإعلام لا يتعرّف على رينيه زيلويغر لشدة تغيّر ملامحها الإعلام لا يتعرّف على رينيه زيلويغر لشدة تغيّر ملامحها

الأربعاء 22-10-2014 15:45

صدمت الممثلة الشهيرة Renee Zellweger جمهورها بشكلها المختلف تماماً، الذي أطلّت به في حفل "ELLE" السنويّ للمرأة في هوليوود، في الدورة الـ 21.
وقد تعرّف المصورّون بصعوبة إلى Renee ، لأنّها بدت مختلفة تماماً عن الشكل الذي تعوّد عليه الجمهور، ما أحدث موجة من ردود الفعل غير المتقبّلة لشكلها الجديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
والنظر إلى وجه الممثلة يؤكّد لنا أنها خضعت لجراحة لرفع أعلى عينيها، فالمسافة بين حاجبيها وعينيها أصبحت أصغر من ذي قبل، وبات الحاجبان لا يظهران عاليين أكثر من السابق، ممّا يؤكد أنها لم ترفع حاجبيها، كما أنّ التجاعيد اختفت نتيجة استخدام البوتوكس.
بدورها، نفت Renee، البالغة من العمر 45 عاماً، أن تكون قد خضعت لأيّ عمليات تجميل في وجهها، مكتفية بالحديث فقط عن الانتقادات التي وجهت إليها بسبب فقدانها الكثير من الوزن.
يُذكر أنّ آخر أفلام Renee Zellweger كان " My Own Love Song" عام 2010، فيما تحضّر حالياً لعودتها بفيلم "The Whole Truth"، في عام 2015.

 

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