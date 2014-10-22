آخر كلام ... ألبوم محمد فؤاد الجديد في يناير

بعد قرار محمد فؤاد عدم طرح ألبومه الجديد الذي اختار له اسم "عايش في غربة" في موسم الصيف لكي يتجنب الدخول في منافسة مع أحد ، قرر فؤاد وبشكل نهائي طرح ألبومه الجديد في يناير (كانون الأول) المقبل.

فؤاد انتهى من تسجيل معظم أغنيات ألبومه الجديد واتخذ قراراً أيضاً بتصوير أغنية وحيدة فقط لم يحددها بعد. ويتضمن الألبوم أغنيات متنوعة منها "عايش في الغربة" و"دموع راجل" و"استحملني" وغيرها، وقد تعاون فيها مع كوكبة من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين منهم أيمن بهجت قمر ومحمد يحيى وأمير طعيمة.