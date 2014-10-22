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إبنة وائل كفوري تشغل رواد مواقع التواصل الإجتماعي

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إبنة وائل كفوري تشغل رواد مواقع التواصل الإجتماعي إبنة وائل كفوري تشغل رواد مواقع التواصل الإجتماعي

الخميس 23-10-2014 17:50

إنضم الفنان وائل كفوري إلى قائمة النجوم الذين ينشرون صور أولادهم، ولكنه اختار موقعه الخاص على "تويتر" لكي يعرّف الجمهور على وحيدته "ميشال".
وكما يفعل النجوم عادة، ونحن لا نعرف لماذا هم يفعلون ذلك، اكتفى وائل بإبراز جزء غير واضح من وجه الصغيرة مرفقاً بعبارة " papittooo! Best lunch with my ".
وائل كفوري الذي اختار أن يكون اسم ابنته نفس اسمه الحقيقي، أي ميشال" ، احتفل بعيد ميلاد صغيرته في العاشر من سبتمبر (ايلول) الماضي حيث أكملت الطفلة عامها الأول.
صورة "ميشيل" غير الواضحة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقلها الجمهور بشكل واسع عبر الصفحات الإجتماعية والإنترنت، فما الذي يمكن أن يحصل يا ترى في حال قرر وائل أن ينشر الصورة كاملة وواضحة؟

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سيدتي