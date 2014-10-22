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كينزو تقدم حقائب "كاليفورنيا" الجديدة:

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كينزو تقدم حقائب "كاليفورنيا" الجديدة: كينزو تقدم حقائب "كاليفورنيا" الجديدة:

الأربعاء 22-10-2014 16:23

أعلنت دار "كينزو" Kenzo عن وصول الجيل الجديد من حقائب اليد الإيطالية المصنوعة يدوياً من تشكيلتها الناجحة جداً "كاليفورنياKALIFORNIA . حيث استُلهم تصميم أحدث ابتكارات هذه الدار الباريسية من الألوان والمواد التي استُخدمت في مجموعات موسم الخريف 2014، وهي متوفرة في تشكيلة متنوعة من الأحجام وأصناف الجلود والتصاميم. ويلتقي تراث "كينزو" Kenzo الفرنسي لأناقة الشوارع مع الطابع المريح والمنعش للشاطئ الغربي في حقيبة اليد الجديدة والسرمدية للدار، "كاليفورنيا"KALIFORNIA. ويتعزز التصميم الناعم وغير الرسمي من خلال تفاصيل من سحابين "K" يحملان شعار العلامة التجارية لجيبين على جانبي الحقيبة، في تحية للأسلوب المثالي لراكبي الدراجات النارية. تتميز الأجزاء المعدنية بنسبها الكبيرة في مسكة سحاب كينزو والقفل بالضغط على ثلاث مراحل، كما يمكن التعرف عليها مباشرة بأنها "كاليفورنيا"KALIFORNIA. أما القسم الداخلي للحقيبة فيتضمن جيوباً وأماكن متعددة لوضع وحفظ كافة الأغراض الأكثر أهمية للسيدات.
"كاليفورنيا" KALIFORNIA هي حقيبة مريحة ودقيقة في نفس الوقت، تجمع بين مهارة الحرفية الفرنسية لدى "كينزو" Kenzo وطابع الاسترخاء للشاطئ الباسيفيكي في كاليفورنيا.

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سيدتي