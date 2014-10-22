محافظ الجيزة: توصيل الغاز وتجديد الصرف الصحي ببشتيل خلال 3 أشهر

قال الدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة، إنه سيتم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لمنطقة بشتيل، وإحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي خلال 3 أشهر، مضيفا أنه تم الانتهاء من رصف طرق تصل بين مدن وقرى أوسيم بتكلفة 10 ملايين جنيه.

وتابع «عبد الرحمن» خلال جولته، الأربعاء، بمركزي أوسيم وكرداسة التي افتتح خلالها مدرستين، «إن المحافظة تهتم بقطاع التعليم، وتعمل على تقليل كثافة الطلاب داخل الفصول، وتضم المدارس الجديدة «أبورواش الثانوية الصناعية المشتركة» و«أبورواش للتعليم الأساسي» وتفقد أعمال توسعات مدرسة الإيمان للتعليم الأساسي.

وزار «عبد الرحمن» مدرسة جيزة للغزل والنسيج، التي تعدأول مدرسة من نوعها بنظام التعليم والتدريب المزدوج داخل شركة بمحافظة الجيزة، وتعتمد على دراسة نظرية يومين أسبوعيًا و4 أيام تدريب عملي داخل مركز تدريب متخصص بالشركة لدراسة كل ما يتعلق بمهنة الملابس الجاهزة حتى يتم تخريج فني متخصص بمهنة الملابس الجاهزة حاصل على الدراسة النظرية والعلمية المؤهلة لشغل هذه الوظيفة.

رافق «عبد الرحمن» في الجولة نائبه اللواء أسامة شمعة، والمهندس حنفي محمد حنفي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس ممدوح إسماعيل، مدير مديرية الطرق بالجيزة، ورؤساء مركزي أوسيم وكرداسة، واطمأن المحافظ خلال الجولة على الاستعداد للحملة القومية لمواجهة شلل الأطفال داخل صحة الأسرة ببشتيل وأوسيم، التى تبدأ الأحد المقبل.

واطمأن «عبد الرحمن» على سير منظومة الخبز، التي تم تطبيقها منذ أكثر من شهر، مؤكدا أن هذه المنظومة حققت مردودا إيجابيا وأدت لتحسين مستوى جودة الرغيف، حيث تفقد مخبزين بشارع مسجد الرحمن بأوسيم، واطمئن من المواطنين على حالة الخبز وسهولة الحصول عليه.

كما تفقد «عبد الرحمن» المرحلة الثانية من أعمال تغطية مصرف أوسيم بطول 240 م بتكلفة مليون و550الف جنيه كما تفقد المحافظ أعمال رفع المخلفات التراكمية على طريق ترعة الزمر بنطاق مركز أوسيم ووجه بطرحها لرفع المخلفات الموجودة عليها بنظام حق الإنتفاع، وزار كذلك مدرستي الأمل للتعليم الأساسي والنصر الإعدادية بنات وتجول داخل الفصول الدراسية وصافح التلاميذ وأطمئن على استلامهم لكافة الكتب الدراسية وسير الدراسة بشكل منتظم وقام بمساعدة الطلبة الغير قادرين على دفع المصروفات المدرسية من صندوق التكافل المنشأ لهذا الغرض بأوسيم .



>وأكد «عبد الرحمن» أنه تمت تغذية قرية ناهيا البلد من أوسيم وربطها بخط مياه جديد 1000 مللي من محطة مياه إمبابة، وتفقد أعمال رصف طريق جسر مصرف اللبيني بطول 4،7 كم وعرض 9 أمتار بتكلفة 5 ملايين جنيه، ورصف مدخل ومخرج للمحور من أبورواش ومطلع للمحور من طريق المنصورية بنطاق مركز كرداسة ومدخل ناهيا البلد، واستكمال رصف طريق ترعة الزمر بدءًا من الكوم الأحمر باتجاه بشتيل بطول 2 كم بتكلفة 3 ملايين جنيه، ورصف طريق طناش - سقيل بطول 3 كم بتكلفة 5 ملايين جنيه.



>وأوضح ا«عبد الرحمن» أنه تم الإنتهاء من رصف 8 طرق بمركزي كرداسة وأوسيم تعد من المحاور المرورية المهمةو تشمل رصف طريق جسر ترعة المريوطية أمام ناهيا بطول 2،3 كم ورصف طريق كفر حكيم بدءًا من المريوطية بطول 2 كم والطريق الأبيض بطول 3 كم وعرض 9 م بكرداسة وطريق برطس بطول 7 كم وطريق سقيل ورصف طريق ترعة الزمر بطول 2.5 وطريق أوسيم - البراجيل بطول 3.25 بنطاق مركز أوسيم بالإضافة لرصف 5 طرق بكرداسة بتكلفة 6.7 مليون جنيه.



>كما تفقد محافظ الجيزة أعمال تنفيذ مطلع ومنزل من طريق المنصورية على محور 26 يوليو بنطاق مدينة كرداسة، وذلك في إطار تطوير شبكة الطرق بالمحافظة ويعد محور المنصورية من المحاور، التي تربط طوليًا بين جنوب المحافظة وشمالها، وتم افتتاحه الأسبوع الماضي، ويعتبر مطلع ومنزل محور 26 يوليو طريقا بديلا للوصول إلى طريق مصر - إسكندرية الصحراوي، وتتكون شبكة الطرق من محاور طولية وعرضية لتخفيف الضغط على شارعي فيصل والهرم، وتعمل على تيسير الحركة على الطريق الدائري.