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الرئاسة: اتصالات مصرية إثيوبية لحل أزمة "سد النهضة"

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الرئاسة: اتصالات مصرية إثيوبية لحل أزمة "سد النهضة" الرئاسة: اتصالات مصرية إثيوبية لحل أزمة "سد النهضة"
إثيوبيا عبرت عن التزامها بعدم الإضرار بمصالح المائية

كتب : أحمد البهنساوي وصالح إبراهيم منذ 41 دقيقة

قال المستشار إيهاب فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس محمد مرسي عقد اجتماعا بحضور كل من محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، ومحمد كامل عمرو، وزير الخارجية، وعصام الحداد، مساعد الرئيس للشؤون الخارجية، والسفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية.

وأضاف فهمي، في مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية، أنه تم بحث قضية سد النهضة ومناقشة التصورات الخاصة للتعامل معه لارتباطه بالأمن القومي المصري.

وأضاف المتحدث الرسمي: "كما لا تقبل الدولة إلا أن تتعامل مع هذه القضية بكل جدية وحزم، فإنها أيضا لا تقبل أن يكون هناك مزايدة على موقفها، فقد حرص الرئيس منذ توليه مهام منصبه على إحياء التواصل وتعزيز التشاور مع الدول الإفريقية، خاصة دول حوض النيل استنادا لمبدأ المنفعة للجميع والتزام كل طرف بمبدأ عدم الإضرار بمصالح الطرف الآخر وانطلاقا من العلاقات التاريخية بين مصر وإثيوبيا وما عبر عنه رئيس الوزراء الإثيوبي من التزام سياسي واضح بعدم الإضرار بمصالح مصر المائية".

وأكد فهمي أن مصر تكثف اتصالاتها على أعلى مستوى لترجمة هذا الموقف السياسي مع الفعل لسرعة التوصل لاتفاق يحقق المنفعة المتبادلة ومصلحة الشعبين ويضمن عدم المساس بمصالح مصر المائية.

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