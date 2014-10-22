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الإسماعيلي عقب التعادل مع الأهلي: نترك تقييم الحكم للمسؤولين

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الإسماعيلي عقب التعادل مع الأهلي: نترك تقييم الحكم للمسؤولين الإسماعيلي عقب التعادل مع الأهلي: نترك تقييم الحكم للمسؤولين

أكد محمد أبو السعود رئيس النادي الإسماعيلي أن ناديه لن يقدم احتجاج على حكم المباراة، بعد العديد من القرارات المتضاربة التي احتسبها الحكم ضد فريقه .

وتعادل الإسماعيلي بدون أهداف مع الأهلي في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب نادى الجونة في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

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وأوضح أبو السعود في تصريحات لـFilgoal.com أن شوقى السعيد مدافع الفريق لم يكن يستحق الطرد على عكس عمرو جمال مهاجم الأهلي الذي استحق الطرد.

وأضاف "نترك أمر تقييم الحكم للجنة الحكام حتى تتم محاسبة الحكم على قراراته، لأنها من الممكن أن تؤثر في نتائج الفرق".

وعلى جانب أخر أشار أبو السعود أنه راضى عن النتيجة لأنها ضد فريق كبير، مع ظهور إيجابيات في الفريق منها الانسجام والتفاهم بين اللاعبين .

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فيديو اليوم السابع

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