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مدافع الإسماعيلي: هدف ملغي للأهلي؟ قرار صحيح 100%

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مدافع الإسماعيلي: هدف ملغي للأهلي؟ قرار صحيح 100% مدافع الإسماعيلي: هدف ملغي للأهلي؟ قرار صحيح 100%

يرى شوقي السعيد مدافع نادي الإسماعيلي أن قرار إلغاء هدف محمود تريزيجية لصالح الأهلي أمام فريقه، قرارا صحيحا 100%.

وتعادل الإسماعيلي بدون أهداف مع الأهلي في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب نادى الجونة في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

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وسجل محمود تريزيجية هدف في الربع ساعة الأخيرة من المباراة، إلا أن جهاد جريشة حكم المباراة قرر إلغاء الهدف.

شاهد - هدف ملغي للأهلي

وقال شوقي السعيد في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: " القرار صحيح، الكرة اصطدمت بيد عمرو جمال".

و أضاف " لم أكن استحق الطرد، وتعرضت للضرب بدون كرة من أحمد عبد الظاهر وعمرو جمال في أكثر من مرة".

وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء لمدافع الإسماعيلي قبل نهاية المباراة بدقائق، بعد اشتباك داخل منطقة الجزاء بين شوقي السعيد وعمرو جمال، أسفر عن بطاقة صفراء لكلا منهما، ليخرج السعيد مطرودا من الملعب.

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فيديو اليوم السابع

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