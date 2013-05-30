"الرئاسة": "مرسي" ناقش تداعيات سد النهضة في لقائه بوزيري الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات

كتب : أحمد البهنساوي وصالح إبراهيم منذ 39 دقيقة

قال المستشار إيهاب فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس محمد مرسي، اجتمع اليوم، مع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، واللواء رأفت شحاتة، رئيس المخابرات العامة.

وأضاف فهمي، في مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية، أن الاجتماع تركز حول تطورات الوضع في سيناء، والعمليات الأمنية الجارية للتخلص من البؤر الإجرامية، وملاحقة خاطفي الجنود.

وقال فهمي: "تطرق الاجتماع إلى مشروع سد النهضة، وتم استعراض الموقف من مختلف جوانبه".