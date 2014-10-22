جاريدو يوجه رسالة لمحمد فاروق وصبحي وبامبو

لماذا لا يلعب رمضان صبحي، كريم بامبو، ومحمد فاروق بشكل أساسي مع الأهلي؟ لأن هذه رسالة من المدير الفني للفريق خوان كارلوس جاريدو.

صبحي وبامبو وفاروق خرجوا من التشكيل الأساسي للأهلي خلال الأسابيع الماضية من الدوري المصري.

وتحدث وائل جمعة مدير الكرة بالقلعة الحمراء عن ذلك بعد تعادل الأهلي مع الإسماعيلي سلبيا في الجولة الخامسة من المسابقة المحلية.

وقال وائل جمعة عبر قناة CBC : "ربما لا يلعب محمد فاروق لأن هذه رسالة من المدرب يحب أن يوجهها للاعبه".

وأضاف جمعة "هي غالبا رسالة للاعب حتى يقاتل في التدريبات، المدرب يدفع في التشكيل بمن يقاتل ومن يلتزم بتعليماته".

واستدرك الصخرة "فاروق لاعب ممتاز، كان يعاني في الأسابيع الأخيرة من إجهاد في العضلة الضامة".

وعن كريم بامبو ورمضان صبحي، عقب جمعة "ربما هما أيضا يحتاجان لرسالة.. ليس لأن الناس أبدوا سعادتهم بمستوى لاعب في مباراة أن يركن إلى ذلك.. يحتاج للعمل دوما والقتال في كل وقت".