بدء الإصدار التجريبي لرخص القيادة المؤمنة ببورسعيد

بدأت إدارة مرور بورسعيد بقيادة العميد محمد درويش – مدير الإدارة، صباح اليوم الأربعاء، فى الإصدار التجريبى الأول لرخص القيادة المؤمنة المطورة والمزودة بالرقم القومى والتى تتميز بكون الرقم الخاص بالرخصة هو ذاتة الرقم القومى المدون ببطاقة تحقيق الشخصية، تمهيدًا لربط كافة البيانات الخاصة بالسادة المواطنين بشبكة معلومات واحدة، كما يتميز ذلك الإصدار بدرجات عالية جدًا من الأمان يصعب معة تزوير الرخصة، ومزودة “بباركود” يمكن معة معرفة البيانات الكاملة لصاحب الرخصة بواسطة أجهزة يدوية يحملها ضباط إدارة المرور.

كما أن البيانات الخاصة بصاحب الرخصة مدونة عليها باللغة العربية والأجنبية، وموضح بها بالرسومات نوع المركبات التى يحق لمالك الرخصة قيادتها، وفقا لنوع الرخصة “خاصة – أولي – ثانية -ثالثة”.

ومن المنتظر البدء رسميًا فى إصدار تلك الرخص المطورة بإدارة مرور بورسعيد خلال الإسبوع القادم.

وذلك فى ضوء حرص اللواء إسماعيل عز الدين مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، على تطوير أداء مديرية أمن بورسعيد فى مختلف المجالات و العمل على إدخال أحدث النظم التى تساهم فى الإرتقاء بالعمل الأمنى بمحافظة بورسعيد.