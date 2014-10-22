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بالصور.. مأمور قسم الداخلة يوزع هدايا علي طلبة المدارس بالوادى الجديد

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بالصور.. مأمور قسم الداخلة يوزع هدايا علي طلبة المدارس بالوادى الجديد بالصور.. مأمور قسم الداخلة يوزع هدايا علي طلبة المدارس بالوادى الجديد

قامت مديرية أمن الوادي الجديد، بتوزيع هدايا رمزية وعينية علي طلبة وتلاميذ مدارس مركز الداخلة وقراها، صرح بذلك العقيد أشرف أحمد طه مدير العلافات العامه لمديرية امن الوادي الجديد.

وقال “طه”، إن نائب مأمور قسم شرطة الداخلة قام بجولة علي عدد من مدارس مدينة موط بالداخلة لتوزيع هدايا رمزية وعينية ،وعلي الطلبة والتلاميذ بمدارس، لافتًا إلي انه تم إلقاء للطلبة في عدد من المدارس عن ضرورة الالتفات ،والتركيز إلي الدراسة وتحصيل العلم والبعد عن أي موضوعات أخري.

وأضاف “طه”،  أن اللواء نبيل العشري مدير أمن الوادي الجديد أصدر توجيهات وتعليمات إلي مأمور كل قسم شرطة ونائبه بالتواجد مع التلاميذ وتوزيع هدايا لهم مقدمة من مديرية الأمن، والتأكيد علي أن الشرطة في خدمة الشعب.

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