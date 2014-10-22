محافظ القاهرة: الانتهاء من تجديد 39 عقارا بمنطقة عزبة العسال وجرجس بشبرا

أعلن الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة ، انه تم الانتهاء من احلال وتجديد 39 عقار بمنطقة عزبة العسال وجرجس بحى شبرا حتى الآن ، وجارى العمل على قدم وساق لاستكمال تطوير وتجديد الـ 70 عقارا الباقية من المرحلة الاولى لعملية التطوير ، والمزمع الانتهاء منها بنهاية ديسمبر القادم .

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها محافظ القاهرة اليوم الاربعاء بمنطقة عزبة العسال وجرجس بحى شبرا لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالمنطقة ، والمدرجة ضمن خطة المحافظة لتطوير العشوائيات والارتقاء بمستوى الخدمات لسكانها وقاطنيها كواحدة من أقدم المناطق العشوائية بالقاهرة طبقاَ لبروتوكول المحافظة مع صندوق دعم مصر بتكلفة اجمالية تتجاوز 60 مليون جنيه .

وقال جلال ان عملية الاحلال والتجديد لهذه العقارات تتم بعد تدبير اماكن بديلة لسكان العقارات الخاضعة للتجديد ، والحرص على رجوع كافة الاشياء الخاصة بقاطنيها وسكانها لاصلها ومكانها عقب عملية التجديد والتطوير لهذه العقارات فوراَ .

وطالب شركات المقاولات الاربع المكلفة بالعمل بموقع التطوير مضاعفة الجهد ومعدل نسبة الانجاز من أجل انتهاء وتسليم مشروع التطوير وفقاَ لبرنامجه الزمنى المحدد بحيث يشعر الاهالى بتحسن الخدمات ووصول يد التطوير اليهم باعتباره مكان لم يشهد ايه من أعمال التطوير منذ فترة طويلة مما ادى الى معاناة سكان المنطقة وتدهور خدماتها .

وأوضح المحافظ خلال جولته التفقدية بالمنطقة ان المشروع يشمل تطوير وإعادة تأهيل حوالى 400 مبنى انشائياَ مع تجديد كافة شبكات المرافق الموصله لهم ، وهذا العدد من العقارات والمبانى الخاضعة للتطوير يضم أكثر من 20 الف مواطن من سكان المنطقة ، وسيشمل مشروع التطوير ايضاَ انشاء سوق جديد لأبناء المنطقة يتكون من دورين على نفس أرض السوق الحالى ، والذى سيتسع وفقاَ لنموذجه الانشائى الحديث لعدد أكبر من الباعة بعزبة العسال ، كما سيضم ايضاَ مركز تأهيلى للحرف ومحو الامية لخدمة ابناء المنطقة ، مشيراَ الى أن اجهزة المحافظة لا تتوانى فى اتخاذ الاجراءات وتوفير التمويل اللازم لتطوير ومواجهة العشوائيات وتنمية العنصر البشرى من ساكنيها بتحديث وتوفير افضل الخدمات لهم .

أ ش أ