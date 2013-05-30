انتهاء وقفة الإفراج عن المعتقلين أمام دار القضاء

كتب : محمد شنح منذ 38 دقيقة

انتهت الوقفة الاحتجاحية التي نظمها عدد من أعضاء التيار الشعبي المصري، ومجموعة من النشطاء أمام دار القضاء العالي.

وقال مسؤول التنظيم بالتيار الشعبي، في تصريح لـ"الوطن"، إنهم جاءوا اليوم من أجل المعتقلين السياسيين ومن أجل الأطفال والشباب الصغار الذين يتم حبسهم بتهم غير معروفة لا صلة لهم بها، يمارس ضدهم أنواع مختلفة من التعذيب في السجون.

وبدأ النشطاء من الانصراف تدريجيا من أمام البوابة الرئيسية لدار القضاء، معلنين عن فاعلية أخرى في السادسة مساء، استكمالا لوقفة اليوم للإفراج عن المعتقلين ومناهضة التعذيب، ستتم الوقفة من محطة مترو السادات.