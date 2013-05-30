أخبار عاجلة

الأخبار - المتحدث باسم الرئاسة : زيارة السيسي تهدف للتواصل مع الإدارة الأمريكية والإطلاع على موقفها -
الأخبار - المتحدث باسم الرئاسة: السيسي يلتقي خلال الزيارة شخصيات بارزة في عملية صنع القرار الأمريكي -
الأخبار - إيناس أنور "موفدة dmc ": الرئيس السيسي سيلتقي عناصر الإدارة الأمريكية خلال زيارته لواشنطن -
وصول صلاح و عبد الغني للزمالك للاجتماع مع مرتضى -
الأخبار - السيسي يلتقي اليوم رئيس البنك الدولي ورئيسي شركتي جنرال إلكتريك ولوكيهد مارتن -
أمين لجنة الدعوة بالأزهر يطالبون بتجديد الخطاب الديني وهم يشوهون الدعاة -
صاحب أول حكم بـ"مصرية تيران وصنافير": لا يستطيع أحد أن يبطل حكم الإدارية العليا -
الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب -
الأخبار - السيسي يبدأ اليوم لقاءاته في مستهل زيارته للولايات المتحدة -
السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

انتهاء وقفة الإفراج عن المعتقلين أمام دار القضاء

Google+ Print
انتهاء وقفة الإفراج عن المعتقلين أمام دار القضاء انتهاء وقفة الإفراج عن المعتقلين أمام دار القضاء

كتب : محمد شنح منذ 38 دقيقة

انتهت الوقفة الاحتجاحية التي نظمها عدد من أعضاء التيار الشعبي المصري، ومجموعة من النشطاء أمام دار القضاء العالي.

وقال مسؤول التنظيم بالتيار الشعبي، في تصريح لـ"الوطن"، إنهم جاءوا اليوم من أجل المعتقلين السياسيين ومن أجل الأطفال والشباب الصغار الذين يتم حبسهم بتهم غير معروفة لا صلة لهم بها، يمارس ضدهم أنواع مختلفة من التعذيب في السجون.

وبدأ النشطاء من الانصراف تدريجيا من أمام البوابة الرئيسية لدار القضاء، معلنين عن فاعلية أخرى في السادسة مساء، استكمالا لوقفة اليوم للإفراج عن المعتقلين ومناهضة التعذيب، ستتم الوقفة من محطة مترو السادات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة

ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً

ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً