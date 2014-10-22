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جاتيلوف يناقش مع السفيرالأمريكي قضايا سوريا والعراق وإيبولا

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جاتيلوف يناقش مع السفيرالأمريكي قضايا سوريا والعراق وإيبولا جاتيلوف يناقش مع السفيرالأمريكي قضايا سوريا والعراق وإيبولا


> اجتمع السفير الأمريكي لدى موسكو جون تيفت اليوم الأربعاء مع جينادي جاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسي، لمناقشة الوضع في سوريا والعراق.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية ونقلته وكالة أنباء “إنترفاكس” الروسية أن “الاجتماع ركز على القضايا الدولية الملحة التي تشكل جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وأوضح البيان أن النقاش تضمن الموقف بسوريا والعراق في سياق محاربة الإرهاب والوضع في أفغانستان وبالنسبة لعملية السلام في الشرق الأوسط وكذلك الجهود الدولية لمجابهة انتشار فيروس “إيبولا”.

ش ر م/طه/ع م ق
> أ ش أ

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