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بالفيديو.. أول حالة تصرف علاج «سوفالدي» من مركز الكبد بكفر الشيخ

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بالفيديو.. أول حالة تصرف علاج «سوفالدي» من مركز الكبد بكفر الشيخ بالفيديو.. أول حالة تصرف علاج «سوفالدي» من مركز الكبد بكفر الشيخ

رصدت عدسة «وكالة أونا» أول حالة تحصل على عقار «سوفالدي» بمركز أبحاث الكبد بكفر الشيخ، وهى المريضة فوزية عبدالعزيز إبراهيم 65 عامًا، المصنفة في الفئة f4 وهى الفئة الأشد خطورة.

أكدت فوزية أنها سعيدة بتلقيها العلاج الجديد حيث إنها تعاني من مرض الكبد منذ أكثر من 10 سنوات قائلة “أنا مبسوطة جدا علشان أخدت العلاج الجديد لأنى بعانى من المرض بقالى أكثر من 10 سنوات”.

أضافت عندما سمعت عن العلاج الجديد دخلت على البوابة الإلكترونية واستوفيت الأوراق والتحاليل واليوم تلقيت العلاج.

تمنت الحاجة فوزية الشفاء لكل مرضى الكبد وأشادت بقيادات الدولة وطالبت وزير الصحة بصرف كميات كبيرة حتى تغطى كافة مرضى الكبد بكفر الشيخ.

 

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أونا

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