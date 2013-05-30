مساعد وزير الخارجية: اللجنة الثلاثية زارت "سد النهضة" 6 مرات

- ننتظر تقرير خبراء الدول الثلاث لنرفعه للحكومات

كتب : أحمد البهنساوي وصالح ابراهيم منذ 25 دقيقة

قال السفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، إنه تم الاتفاق على عقد سلسلة من الاجتماعات في أديس أبابا من خلال اللجنة الثلاثية لمناقشة تأثير سد النهضة على مصر والسودان.

وأضاف، في مؤتمر صحفي بقصر الرئاسة، أنه يعقد حاليا الاجتماع السادس في أديس أبابا وفي كل مرة يتم ترتيب زيارة للسد من خلال وفد من خبراء اللجنة الثلاثية وتم زيارة السد 6 مرات.

وأضاف الحفني: "نحن في انتظار صدور التقرير الفني لمجموعة الخبراء من الدول الثلاث وعند تشكيل اللجنة تم الاتفاق على أنه عند الانتهاء من التقرير يجب أن يرفع لحكومات من المستوى الفني إلى السياسي وفي إطار الحوار القائم بين مصر والسودان وإثيوبيا سنتناول الاستخلاصات التي انتهى إليها التقرير في إطار من الحوار على مستوى سياسي وسنعبر من خلاله عما يشغلنا وكيفية تجنب السلبيات".