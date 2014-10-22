صورة - الأوقاف تحذر الزمالك رسميا من التصرف في أرض زامورا

حذرت هيئة الأوقاف المصرية مسؤولي نادي الزمالك في إعلان رسمي عبر إحدى الصحف القومية يوم الأربعاء من التصرف في أرض استاد حلمي زامورا وملاعب الناشئين.

وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قد أكد عزمه على عرض مزاد علني لحق انتفاع مساحة 55 ألف متر مربع تشمل ملعب حلمي زامورا وملاعب الناشئين.

وجاء في البيان (الصورة أعلى الخبر) أن هيئة الأوقاف أكدت أن الأرض مملوكة لهيئة الأوقاف بوقف من محمد سعيد وسنان باشا المؤجرة حق انتفاع لنادي الزمالك للألعاب الرياضية.

وأشارت الهيئة في الإعلان إلى أن على نادي الزمالك مديونية وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وحذرت الهيئة أي تعاملات مالية بحق الأرض سواء بيع أو إيجار أو غير ذلك، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي إجراء أو تصرف يمس أملاك الوقف الخيري.

مجلس إدارة نادي الزمالك أكد أكثر من مرة أن الأرض ملكا له.