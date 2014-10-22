الزمالك يرد على الأوقاف: زامورا ملكنا .. وسنقاضيكم

الأوقاف تؤكد أن ملعب حلمي زامورا ملكا لها، وهي حق انتفاع لنادي الزمالك، ولكن مسؤولي القلعة البيضاء يؤكدون امتلاكهم للأرض.

طالع || الزمالك: لن نكتفي بعرض الـ2 مليار و200 مليون لملعب زامورا.. سنفتح مزايدة

الزمالك قرر طرح مزاد علني لحق انتفاع ملعب حلمي زامورا وملاعب الناشئين وما حولها بمساحة 55 ألف متر مربع، ليجد هيئة الأوقاف في وجهه ترفض ذلك. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر في الزمالك رفض ذكر إسمه لـFilGoal.com: "نتمسك بحقنا في مشروع إنشاء استاد ومجمع ملاعب في فرع النادي بستة أكتوبر".

وأضاف "نملك الأوراق التي تؤكد امتلاك الزمالك للأرض، فقد بدأ مجلس مرسي عطا الله في إجراءات شرائها، وأتبعها ممدوح عباس ومجلسه ونقلت ملكيتها للزمالك".

وأتم المصدر "لن نتراجع عن إتمام المشروع لأنه السبيل الوحيد لانتعاشة مالية كبيرة في الزمالك".