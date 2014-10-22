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بالفيديو - الحضري يخطف نقطة مثيرة من الأهلي

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بالفيديو - الحضري يخطف نقطة مثيرة من الأهلي بالفيديو - الحضري يخطف نقطة مثيرة من الأهلي

ساهم تألق عصام الحضري حارس مرمى الإسماعيلي في خروج مرماه نظيفا أمام الأهلي بالجولة الخامسة من الدوري المصري يوم الأربعاء.

الأهلي التقى مع الإسماعيلي على ملعب الجونة في الثالثة عصرا، ولكن ارتفاع درجة الحرارة واختلاف الأجواء لم ينقص المباراة حماسا طوال الـ90 دقيقة.

الأهلي بالتعادل رفع رصيده للنقطة الرابعة بالمركز الـ13 من ثلاث مباريات.

بينما الإسماعيلي بات بالمرتبة 16 برصيد أربع نقاط بعد خصم ست نقاط منه.

مباراة مشتعلة

الإسماعيلي لم يظهر على مرمى الأهلي سوى في مشهدين هما الأخطر للدراويش عبر شوطي اللقاء.

الدقيقة 16 كرة طويلة وصلت بين كليتشي وأنطوي، انفرد الأخير وسددها من فوق شريف إكرامي. (شاهد الفرصة)

سبقه أحمد عبد الظاهر مهاجم الأهلي بتألق يراوغ مدافعي الإسماعيلي وسدد ولكن صدة الحضري كانت تنم عن براعة له طوال اللقاء. (شاهد الفرصة)

ثم في الدقيقة 19، يحول عمرو جمال كرة خلفية مزدوجة، حولها الحضري بتألق إلى ركنية. (شاهد الفرصة)

فرصة ثانية خطيرة عن طريق رأسية من شوقي السعيد بعد عرضية من الجبهة اليسرى لأحمد سمير فرج، مرت بجوار القائم.

وفي الشوط الثاني، سجل الأهلي هدفا لمحمود تريزيجيه في الدقيقة 55، ولكن الحكم جهاد جريشة احتسبها الحكم خطأ نتيجة لمسة يد على مهاجم الأهلي عمرو جمال .. الإعادة أوضحت لمسة يد من شوقي السعيد. (شاهد اللقطة)

ثم أخطر فرص المباراة في الدقيقة 65 كاد كريم الضو مدافع الإسماعيلي أن يسجل في مرماه، ولكن الكرة ارتدت من القائم ثم تابعها عمرو جمال في السماء. (شاهد الفرصة)

وقبل نهاية المباراة واصل الحضري تألقه بصدة مذهلة بعد كرة بالعرض حولها عبد الظاهر بالقدم ومنعها حارس الأهلي الأسبق، وحافظ على نظافة شباكه. (شاهد الفرصة)

وشهدت المباراة حالة طرد لشوقي السعيد مدافع الإسماعيلي، ورغم احتساب ست دقائق وقت بدل ضائع، لم تشهد أي جديد.

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فيديو اليوم السابع

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