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ضبط 12 طالبًا بتهمة الاعتداء على أمن جامعة القاهرة

  • مصر
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ضبط 12 طالبًا بتهمة الاعتداء على أمن جامعة القاهرة ضبط 12 طالبًا بتهمة الاعتداء على أمن جامعة القاهرة

ألقت قوات الأمن القبض على 12 طالبا من جامعات الأزهر وعين شمس وحلوان بعد تجمعهم داخل جامعة القاهرة، والتعدي على أفراد الأمن الخاص والإدارى بها.

وأوضحت وزارة الداخلية، فى بيان لها، أن الأجهزة الأمنية كانت قد رصدت اعتزام عناصر من جماعة الإخوان من طلاب جامعات الأزهر وحلوان وعين شمس التوجه لجامعة القاهرة واقتحام بوابات كليتي دار العلوم وكلية التجارة بالتزامن مع قيام بعض طلبة جامعة القاهرة من المنتمين لجماعة الإخوان بالتجمع داخل الجامعة والتعدي على أفراد الأمن الخاص والإدارى بالجامعة.

وأضافت الوزارة أنه تم الدفع بالعديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة وتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة على كل الطرق والمحاور وتشديد الإجراءات الأمنية بمحيط الجامعة، حيث تمكنت القوات من ضبط الـ12 طالبا، وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المضبوطين ومواصلة الجهود لمتابعة الحالة الأمنية فى محيط الجامعة.

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