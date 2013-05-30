"الأوقاف" تبني مدارس نموذجية لوزارة التعليم بـ"الإيجار"

كتب : الأناضول منذ 11 دقيقة

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، اليوم، عن قيام هيئة الأوقاف المسؤولة عن أراضي وأموال الوقف في مصر، ببناء مدارس نموذجية على أحدث الطرز المناسبة لتقنية التعليم المعاصرة، وتسليمها للتربية والتعليم بـ"نظام الإيجار".

واشترطت الوزارة أن "يعهد للدعاة العاملين بالوزارة التدريس فى هذه المدارس؛ لتحسين دخلهم وفى نفس الوقت الاستفادة من علمهم فى تأصيل القيم الدينية الصحيحة للتلاميذ"، بالإضافة إلى قيام الدعاة بـ"الإشراف على فصول محو الأمية التي سيتم التوسع فى افتتاحها بالمساجد التابعة للوزارة، على أن تتحمل التربية والتعليم تكلفة الكتب ومرتبات الدعاة".

وقال المتحدث باسم وازرة الأوقاف، سلامة عبد القوي، في تصريحات صحفية اليوم، إنه "سيتم عقد مؤتمر صحفي لكل من وزير الأوقاف طلعت عفيفي، ووزير التربية والتعليم إبراهيم غنيم، الخميس القادم، لإعلان تفاصيل بروتوكول التعاون المزمع توقيعه بين الجانبين".

وهيئة الأوقاف هي هيئة عامة تتبع وزير الأوقاف بصفته ناظرًا على الأوقاف المصرية وهي مسؤولة عن أراضي وأموال الوقف في مصر.