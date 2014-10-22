الحكم بسجن الموسيقار هانى مهنا 5 سنوات بتهمة استيلاء على مال عام

أكد النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم الأربعاء، أن محكمة الجنايات أصدرت حكمًا رادعًا بمعاقبة الموسيقار هانى مهنى بالسجن المشدد 5 سنوات لارتكابه جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

وأضافت النيابة العامة فى بيان صادر عنها، إن النيابة قد وافقت من قبل على إحالة المتهم هانى مهنى ورئيس قطار الشراء والتعاقدات ببنك الاسكندرية، لقيام الاخير باستئجار مكان يمتلكه المتهم هانى مهنى لاستخدامه مقرًا للبنك رغم مخالفته للمواصفات الخاصة بذلك، وعدم صلاحيته الفنية لذلك الغرض.

وتوصلت التحقيقات، إلي أن المتهم مدير فرع البنك دفع إلي المتهم هانى مهنى مبلغًا يرزيد عن 3 ملايين جنيهًا من أموال البنك قيمة أجرة المكان بالمخافة للقانون إذ لم يتمكن البنك من الاستفادة به.