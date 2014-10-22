مبعوث الاتحاد الأوروبي يلتقي نشطاء المجتمع المدني

التقت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان المصرية، مساء الأربعاء، بالمبعوث الخاص لحقوق الإنسان بالاتحاد الأوربي، ستافروس لامبرينيدس، وذلك في اجتماع جمع بينهم بمقر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان؛ لمناقشة تطورات حالة المدافعين عن حقوق الإنسان بمصر.

‫وأكد مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، في بيان له، أن الاجتماع ركز على المشكلات التي تواجه المنظمات الحقوقية، لاسيما في ضوء المهلة التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي، لما أسمته بـ«الكيانات غير المسجلة»، والتي من المقرر انتهائها في 10 نوفمبر المقبل.

‫وأشار البيان، إلى أن هذا الاجتماع، جاء قبل أيام من استعراض ملف مصر الحقوقي، للمرة الثانية أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة، المقرر 5 نوفمبر المقبل، وناقش التحديات والتهديدات التي تواجه عمل منظمات حقوق الإنسان والحقوقيين بشكل خاص والمجتمع المدني عمومًا، بما في ذلك القيود التشريعية والتهديدات الأمنية والهجوم الإعلامي الموجه أمنيًا.

‫شارك في الاجتماع 9 منظمات حقوقية مصرية وهي : مؤسسة حرية الفكر والتعبير، نظرة للدراسات النسوية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤسسة المرأة الجديدة، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان.