وزير الري لـ"الوطن": تقرير اللجنة الثلاثية ليس له علاقة بتغيير مجرى النيل

وزير الري: جميع الأرقام التي نشرت حول تأثير سد النهضة على حصة مصر من المياة غير صحيحة

كتب : -أحمد البهنساوي منذ 8 دقائق

قال الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، إن الإجراء الذي اتخذته إثيوبيا بتحويل مجرى النيل الأزرق، ليس له علاقة بتقرير اللجنة الثلاثية الذي لم يصدر حتى الآن.

جاء ذلك ردا على سؤال "الوطن" حول اتخاذ إثيوبيا خطوة استباقية بتحويل مجرى النهر، قبل صدور تقرير اللجنة الثلاثية.

وأضاف وزير الري، في مؤتمر صحفي برئاسة الجمهورية، إلى أن التقرير لم يصدر حتى الآن، وأن جميع الأرقام التي نشرت حول تأثير سد النهضة الإثيوبي على حصة مصر من المياة غير صحيحة.

من جانبه قال السفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، إن مصر لن تستبق الأحداث فيما يتعلق بسيناريوهات التصعيد ضد إثيوبيا سواء فيما يتعلق بالحل العسكري أو الضغط على الجهات المانحة كصندوق النقد الدولي.

وأكد أن الحوار والمناقشات مستمرة بين مصر والسودان وإثيوبيا، مشددا على أن مسؤولي مصر ينقلون قلق ومخاوف الرأي العام المصري.