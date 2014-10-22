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مسلحون حوثيون يقتحمون مقر وزارة الداخلية بصنعاء

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مسلحون حوثيون يقتحمون مقر وزارة الداخلية بصنعاء مسلحون حوثيون يقتحمون مقر وزارة الداخلية بصنعاء

اقتحم مسلحون تابعون لجماعة «أنصار الله» المعروفة بـ«الحوثي»، اليوم الأربعاء، مقر وزارة الداخلية اليمنية في العاصمة صنعاء، وأغلقوا عدداً من مكاتبها، قبل أن يطردوا موظفين منها، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر الأمني، لوكالة الأناضول، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، إن «مسلحين حوثيين وصلوا على متن سيارتين إلى مقر الوزارة الواقع في شارع المطار، شمالي صنعاء، ثم اقتحموه».

وأضاف أن «الحوثيين داهموا عدداً من المكاتب، بينها مكتب وكيل الوزارة للشؤون المالية، محمد الشرفي، وأغلقوه بعد طرد موظفيه».

وأرجع المصدر قيام الحوثيين بذلك إلى «خلافات مع قيادة الوزارة، إثر رفضها تدخلهم في شؤونها المالية والإدارية».

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قبل جماعة «الحوثي» حول ما جاء على لسان المصدر الأمني، كما أنه لم يصدر أي تعقيب فوري من قبل السلطات الرسمية بشأن الموضوع ذاته.

ومنذ سيطرتهم على صنعاء في 21 سبتمبر الماضي، اقتحم الحوثيون بنفس الطريقة مقار حكومية مدنية وعسكرية، واحتلوها، وتدخلوا في شؤونها المالية والإدارية، كالعودة إليهم في مسائل التوظيف وصرف رواتب ومستحقات مالية، وهو الأمر الذي تكرر مع مؤسسات خاصة مختلفة، بحسب مسؤولي أمن، وشهود عيان.

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