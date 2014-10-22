“تحيا مصر” تنظم احتفالية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر لدعم السياحة

تنظم حركة تحيا مصر و الإتحاد العربي للمرشدين السياحيين، السبت القادم، بداية من الساعة 11 صباحًا إلي 4 مساءًا، احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر لدعم وتنشيط السياحة وإرسال رسالة سلام وطمأنة للسائحين من مختلف الجنسيات بجميع اللغات السبت القادم بمسرح أبو الهول بمنطقة الأهرامات، ويتضمن الحفل فقرات فنية وعروض استعراضية وشعبية وكبار الفنانين، فى احتفالية حب مصر.

وأوضحت سمر أبو ذكري المنسق العام لحركة تحيا مصر، رئيس الإتحاد العربي للمرشدين السياحين، أنه تم إعداد كلمة في صورة آبيات شعرية لشرح تاريخ العسكرية المصرية منذ فجر التاريخ وباللغة المصرية القديمة”الهيروغليفية)”، مشددة أن الهدف الرئيسي من الاحتفالية هو تنشيط السياحة وتوصيل رسالة إلي العالم بان الاجواء السياسية مستقرة بالبلاد.

وقالت أبو ذكري، إن الاحتفالية سيتخللها عروض فنية وتراثية تشارك فيها الفرق الفنية والفنانين علمًا بأن جميعهم متطوعون من أجل مصر وشعبها والصالح العام وتنشيط السياحة.

وأشارت نشوي فاروق عضو حركة تحيا مصر، إلي أنه تم توجيه الدعوة لرئيس مجلس الوزراء ومعظم السادة الوزراء خاصة السياحة والآثار والداخلية والطيران و الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي.