بالصور..القوات المسلحة تحتفل بحلول العام الهجرى 1436 هـ

هنأ الفريق أول صدقى صبحى ،القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ،رجال القوات المسلحة بحلول العام الهجرى الجديد 1436 هـ ، راجياً لهم التوفيق فى مهامهم ومسئولياتهم التى يحملون أمانتها فى حماية الوطن والدفاع عن أمنه وقدسية أراضيه .

> وأضاف أن رجال القوات المسلحة يؤكدون إقتدائهم بصاحب هذه المناسبة العطرة نبى الأمة سيدنا محمد صلوات الله عليه وسلامه فى الصدق والإخلاص والتفانى فى ما يحملونه من مهام ومسئوليات وطنية حماية لمصر وشعبها .

> جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها اللواء أ ح / مدحت النحاس مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة نيابةً عن الفريق أول / صدقى صبحى فى إحتفال القوات المسلحة بذكرى حلول العام الهجرى الجديد .

> وقد بدأ الإحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ/ شريف السيد إبراهيم ثم ألقى الدكتور/ خالد الجندى كلمة أكد فيها أن الإحتفال بهذه الذكرى العطرة لايكون إلا بإقتدائنا بالرسول الكريم قولاً وعملاً وخلقاً ، وأن يضع الجميع مصلحة الوطن والحفاظ عليه فوق كل إعتبار وأن يحرص كل فرد من أبناء الوطن على العمل من أجل بناء مصر ، وأضاف أن المولى عز وجل إختص مصر بأن جنودها هم خير أجناد الأرض .