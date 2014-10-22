استنفار أمنى فى جنوب سيناء عقب إطلاق نيران على الحدود المصرية الإسرائيلية

قال اللواء حاتم امين مدير أمن جنوب سيناء، أن الحالة الأمنية بجنوب سيناء مستقرة وجميع الخدمات الأمنية فى حالة تأهب.

وأشار أمين إلى أن الحادث الذى وقع على الحدود المصرية الإسرائيلية خارج حدود محافظة جنوب سيناء ولم يؤثر مطلقا على الحركة السياحية فى المحافظة.

وأضاف مصدر أمنى بمحافظة جنوب سيناء، أن المنطقة الحدودية بين مصر و إسرائيل شهدت حالة استنفار أمنى قصوى عقب وقوع تبادل إطلاق نيران بين مهربين و دورية تابعة لحرس الحدود الإسرائيلية.

و أضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن عملية الإطلاق تمت بالقرب من منطقة صحراء النقب و اسفرت عن إصابة ثلاثة جنود اسرائيلين ومقتل 4 مهربين موضحا أنه لم يتسن بعد تحديد مكان الاشتباك على الحدود.