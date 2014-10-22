إزالة 43 حالة تعدي علي الاراضي الزراعية بسوهاج‎

قامت الوحدات المحلية لمراكز أخميم وسوهاج وطهطا وبالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج والإدارة الزراعية بكل مركز وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة وبتأمين من قوات امن سوهاج ومعدات الوحدات المحلية بعمل حملات مكبرة ، اسفرت عن تنفيذ إزالات لـ 43 حالة تعدي علي الاراضي الزراعية.

وتمت إزالة 10 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية ناحية مركز أخميم ، وإزالة عدد 26 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية ناحية مركز سوهاج ، وإزالة عدد 7 حالات تعدي بناحية طهطا.

يأتى ذلك في إطار قرارات المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء وتوجيهات اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية وتنفيذا لتعليمات اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج بشأن اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كافة التعديات الواقعة علي الأراضي الزراعية.

وشدد المحافظ علي المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات علي الاراضي الزراعية بسوهاج وتكثيف الحملات بنواحي مراكز ومدن المحافظة للقضاء علي تلك الظاهرة والحفاظ علي الرقعة الزراعية.