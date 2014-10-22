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إلغاء منع “حمزاوى” و”قنديل” من السفر في قضية “إهانة القضاء‎”

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إلغاء منع “حمزاوى” و”قنديل” من السفر في قضية “إهانة القضاء‎” إلغاء منع “حمزاوى” و”قنديل” من السفر في قضية “إهانة القضاء‎”

حمزاوي وقنديل

ألغت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بدار القضاء العالى ، قرار المستشار ثروت قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة بمنع الدكتور عمرو حمزاوي والكاتب الصحفى عبدالحليم قنديل من السفر.

صدر القرار برئاسة المستشار احمد ماجد فؤاد ، وعضوية المستشارين محمود علاء الدين ، وحاتم عزت يوسف ، بحضور على وكيل النيابة بامانة سر سمير رزق .

كان قاضي التحقيق قد أصدر قرار بمنع حمزاوي وقنديل من السفر على ذمة القضية رقم 478 لسنة 2014 جنح السيدة زينب المعروفة إعلامياً بـ”قضية إهانة القضاة” بمنعه وآخرين من السفر خارج البلاد ، فتقدما بتظلم الى محكمة استئناف القاهرة مطالبين بإلغاء القرار استنادا إلى مخالفته للدستور والقانون وأحكام القضاء ، واتسام القرار بالتعسف.

كما استند حمزاوي وقنديل إلى القرارات الصادرة بمحاكم الجنايات للمحامي منتصر الزيات ، والتي قضت بإلغاء قرار منعه من السفر باعتبار ان القرار يعد قيدا على حرية المتظلم في التنقل أو الإقامة فى جهة معينة دون مبرر يؤيده قانونا ، وحتى لا تتعارض الأحكام ورعاية لحسن سير العدالة طالبوا بإلغاء قرار قاضي التحقيق.

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