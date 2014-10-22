ندوة بجامعة عين شمس تناقش الديمقراطية فى بلاد اليونان

نظم مركز الدراسات البردية بجامعة عين شمس ندوة بعنوان (الديمقراطية وأصول الحكم- بلاد اليونان نموذجا)، حاضر فيها الدكتور عماد محمد الكاشف، المدرس بقسم الآثار والدراسات اليونانية بكلية الآداب جامعة الاسكندرية.

تناولت الندوة تاريخ اليونان القديم والإسهامات الحضارية الخالدة التى أنتجها هذا التاريخ والتى مازالت حاضرة فى ثقافتنا المعاصرة خاصة فى مجال الفكر السياسى والفلسفة والأدب.

وأوضح «الكاشف» أنه يمكن تقسيم تاريخ بلاد اليونان القديمة إلى ثلاثة مراحل رئيسية، المرحله الأولى هى العصر المبكر والذى يمتد من حوالى 2600 ق م إلى حوالى 1200-1100 ق. م. والذي شهد ظهور حضارتين رئيسيتين هما الحضارة الكريتية نسبة إلى جزيرة كريت المركز الرئيسى لهذه الحضارة.

أما المرحلة الثانية هى عصر ظهور دولة المدينة، وينقسم إلى مرحلتين الأولى تسمى بعصر الظلام نظرا لندرة المعلومات التاريخية عنها وتمتد من حوالى 1000 ق. م. حتى حوالى 800 ق. م.، والمرحلة الثانية وتمتد من حوالى 800 ق. م. حتى حوالى 500 ق. م.

وأخيراً الحضارة الثالثة وتسمى العصر الكلاسيكى، ويشغل القرن الخامس ق. م. ومعظم القرن الرابع ق. م.، وهو العصر الذى وصلت فيه حضارة دولة المدينة اليونانية أقصى صعود لها ثم أخذت فى الانحدار حتى انتهت بالغزو المقدونى لبلاد اليونان سنة 338 ق.م.