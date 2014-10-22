سيلينا غوميز لن تتحول إلى كيم كردشيان وليست حبيبة أورلاندو بلوم

انهالت الشائعات على النجمة العالمية Selena Gomez دفعة واحدة. وقد طالتها على الصعيد العملي والعاطفي.

فعلى الصعيد العمليّ، تناقلت وسائل إعلام أمريكية خبراً مفاده أنّ Kris Jenner والدة نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian أصبحت مديرة أعمال Selena ، وقد أجبرتها على ممارسة الرياضة بغية تخفيض وزنها، كما نصحتها بتحسين شكلها ووضعها بشكل عام.

وحثّت الأم Kris النجمة العالمية على الاهتمام بتقوية جسمها، وتنسيق معدتها، بإدخالها في صف رياضة تُشارك فيه ابنتها Kim.

وفي سياق منفصل، وعلى الصعيد العاطفي، عادت شائعة العلاقة العاطفية بين Selena Gomez، البالغة من العمر 22 عاماً، والنجم العالمي Orlando Bloom، البالغ من العمر 37 عاماً، إلى الصدارة، بعد أن التقطت عدسات الباباراتزي صوراً لهما في مطار لوس أنجلوس.

وفي الواقع، فإنّ كلّ ما يجمع Selena Gomez و Orlando Bloom هو ارتباطهما بمديرة الأعمال عينها، وهي Aleen Keshishian.