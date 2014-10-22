أخبار عاجلة

موقع إسرائيلي يكشف عن أسرار السجادة الحمراء التي فُرشت للسيسي بأمريكا -
بشرى سعيدة العلاوة في جيب الموظف قبل عيد المال وزيادة المعاشات اقتربت -
الأخبار - وزراء خارجية العرب يبحثون فى تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير -
الوزير وطاهر يتفقدان مشروعات تطوير الطرق بالإسماعيلية -
«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب -
عضو «الشئون العربية» عن هجوم «خان شيخون» بسوريا: «لا يُرضي عدوًا ولا حبيبًا» -
فيديو| شعبة الأسماك: التجار شماعة الحكومة .. والأزمة سببها التصدير -
بالطبل والمزمار.. «الإسكان» تسلم شقق «السماكين» على كورنيش سوهاج -
«الري»: 45.5 مليون جنيه تكلفة الاستعداد لموسم الصيف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

سيلينا غوميز لن تتحول إلى كيم كردشيان وليست حبيبة أورلاندو بلوم

Google+ Print
سيلينا غوميز لن تتحول إلى كيم كردشيان وليست حبيبة أورلاندو بلوم سيلينا غوميز لن تتحول إلى كيم كردشيان وليست حبيبة أورلاندو بلوم

الأربعاء 22-10-2014 13:19

انهالت الشائعات على النجمة العالمية Selena Gomez دفعة واحدة. وقد طالتها على الصعيد العملي والعاطفي.

فعلى الصعيد العمليّ، تناقلت وسائل إعلام أمريكية خبراً مفاده أنّ Kris Jenner والدة نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian أصبحت مديرة أعمال Selena ، وقد أجبرتها على ممارسة الرياضة بغية تخفيض وزنها، كما نصحتها بتحسين شكلها ووضعها بشكل عام.

وحثّت الأم Kris النجمة العالمية على الاهتمام بتقوية جسمها، وتنسيق معدتها، بإدخالها في صف تُشارك فيه ابنتها Kim.

وفي سياق منفصل، وعلى الصعيد العاطفي، عادت شائعة العلاقة العاطفية بين Selena Gomez، البالغة من العمر 22 عاماً، والنجم العالمي Orlando Bloom، البالغ من العمر 37 عاماً، إلى الصدارة، بعد أن التقطت عدسات الباباراتزي صوراً لهما في مطار لوس أنجلوس.

وفي الواقع، فإنّ كلّ ما يجمع Selena Gomez و Orlando Bloom هو ارتباطهما بمديرة الأعمال عينها، وهي Aleen Keshishian.

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
وزير الرياضة: البدء فورا في ترميم صالة الجمباز بنادي الجزيرة

وزير الرياضة: البدء فورا في ترميم صالة الجمباز بنادي الجزيرة

السفيرة عزيزة - د. نورهان قنديل " أخصائي تغذية علاجية " ... رياضة " spinning "

السفيرة عزيزة - د. نورهان قنديل " أخصائي تغذية علاجية " ... رياضة " spinning "

السفيرة عزيزة - نورهان قنديل "أخصائي تغذية علاجية": كيف تستطيع أن توفق بين الرياضة والتسويق والصيدلة

السفيرة عزيزة - نورهان قنديل "أخصائي تغذية علاجية": كيف تستطيع أن توفق بين الرياضة والتسويق والصيدلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات

مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات