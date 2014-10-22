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ابن غزة محمد عساف يعود إلى الوطن نجماً

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ابن غزة محمد عساف يعود إلى الوطن نجماً ابن غزة محمد عساف يعود إلى الوطن نجماً

الخميس 23-10-2014 14:32

من شاب مغمور وفي مقتبل العمر، غادر محمد عساف غزة في العام الماضي وعاد إليها مؤخراً نجماً يمتلك قاعدة شعبية عريضة من المحيط إلى الخليج، بل ويمكن القول إنه الفنان رقم واحد في عدد الحفلات التي أحياها خلال عام واحد.
زيارة محمد عساف إلى غزة، ليست فنية بل لزيارة أهله وعائلته ووالديه اللذين عادا من الحج إلى الوطن الأم غزة بعد أن رفضا مغادرتها والإقامة مع ابنهما محمد في دبي.
في استقبال "محبوب العرب" احتشد المحبون والأصدقاء والفنانون، وهو بدوره قصد الملحن الفلسطيني ياسر عم صاحب أغنية "ورد الأصايل" وخصّه بزيارة لم تخل من الاحترام والمودة.
ومن المقرر أن يغادر عساف غزة متوجهاً إلى القدس لإحياء حفل خيري لصالح صندوق الطالب الفقير في جامعة القدس.

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