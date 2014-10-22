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أمن جامعة القاهرة يضبط طلابًا بـ«بطاقات ترشيح مزوّرة»

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أمن جامعة القاهرة يضبط طلابًا بـ«بطاقات ترشيح مزوّرة» أمن جامعة القاهرة يضبط طلابًا بـ«بطاقات ترشيح مزوّرة»

ألقى أفراد الأمن الإداري بجامعة القاهرة، الأربعاء، القبض على عدد من الطلاب بجامعتي عين شمس وحلوان أثناء محاولتهم دخول حرم جامعة القاهرة بـ«بطاقات ترشيح مزورة»، وذلك للمشاركة في المظاهرات التي دعا إليها طلاب جماعة الإخوان المسلمين بجامعة القاهرة، ضمن فعاليات «أسبوع كسر الحصار».

وكشف الأمن الإداري الواقعة بعد إجراء تفتيش الطلاب، ووجدوا معهم بطاقات ترشيح مماثلة لجامعتي حلوان وعين شمس، وقرر الأمن الإداري تسليم الطلاب إلى قوات الشرطة المتمركزة أمام البوابة الرئيسية للجامعة، لتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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