ضبط 3 طلاب وإصابة 2 أخرين فى اشتباكات بين الإخوان وأمن جامعة أسيوط

وقعت اليوم الربعاء، إشتباكات بين الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان وأفراد أمن “فالكون” وأمن الجامعة، بجامعة أسيوط بعد خروج تظاهرة للطلاب.

وقال مصدر امني بالجامعة أنه تم القبض على 3 من الطلاب المتظاهرين بينما أصيب 2 أخرين في الإشتباكات.

كانت تظاهرة لطلاب جماعة الإخوان قد بدأت في جامعة اسيوط من امام كلية التجارة وجابت عدد من شوارع الجامعة، مرددين هتافات “راجعين راجعين ومش ساكتين” وهتافات اخري مناهضة للجيش.

من جانبها، قامت مديرية أمن أسيوط والأجهزة الأمنية بالمحافظة بتكثيف التواجد الأمني في محيط جامعة أسيوط وجميع بوابات الجامعة وإطلاق صفارات الإنزار وعمل دوريات شرطية متحركة مدعومة بقوات قتالية، تحسباً لخروج التظاهرة خارج أسوار الجامعة.