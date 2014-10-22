مستوطنون ومجموعة من كبار حاخامات معهد الهيكل يقتحمون الأقصى

اقتحمت مجموعات من المستوطنين وكبار حاخامات معهد الهيكل الثالث، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحراسات معززة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة.

وتتواجد في المسجد الأقصى، أعداد ملحوظة من المصلين خاصة من النساء للتصدي لعناصر منظمة “نساء لأجل الهيكل” المتطرفة التي أعلنت نيتها اقتحام المسجد اليوم وغدا؛ لتنظيم برنامج تلمودي في باحاته ومحيط أبوابه، احتفالا بالذكرى العاشرة لإنشاء ما يسمى “مجلس السنهدرين” المبتدع.

وستقوم منظمة نساء لأجل الهيكل مساء غد بإحضار سفر التوراة الذي تم إعداده لوضعه في الهيكل المزعوم “تابوت الشريعة” وستقوم نساء الهيكل بصحبة عدد من الحاخامات بجولة في هذا السفر حول أبواب الأقصى قبل وضعه داخل معهد الهيكل الثالث.

واستنفرت الطواقم العاملة في الأقصى المبارك من حراس وسدنة، بالإضافة إلى المصلين في باحات ومرافق المسجد الأقصى لمراقبة المستوطنين المتطرفين ومنعهم من القيام بأي فعالية تلمودية.

وفي انتهاك آخر، قال مسئول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن عددا من مستوطني يتسهار، أحرقوا نحو 100 شجرة زيتون في منطقة اللحف ببلدة (حوارة) جنوب (نابلس) بالضفة الغربية.

وأضاف دغلس، أن الأراضي هناك تعود لعائلتي خموس وسليم، حيث لم تنه العائلات عمليات القطف بعد، وكانت مواجهات دارت بين المستوطنين وأصحاب الأراضي الذين حاولوا حماية أراضيهم.

أ ش أ